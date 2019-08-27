В Сумах военнослужащего наказали за пребывание на территории военной части «под кайфом»

В судебном заседании обвиняемый не явился, рассмотрение дела надлежащим образом. От него поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, вину он признает. Кроме того, вина военнослужащего подтверждается и собранными материалами дела, которые были исследованы в судебном заседании.
Кроме того, правонарушителю придется оплатить судебный сбор в пользу государства в размере 420,40 гривен.
Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней, сообщает сайт суда.
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