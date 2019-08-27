В Сумах военнослужащего наказали за пребывание на территории военной части «под кайфом» 3 марта за пребывание на территории военной части в состоянии наркотического опьянения Заречный районный суд г. Сумы привлек к административной ответственности военнослужащего (ч.3 ст. 172-20 КУоАП) и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в сумме 3 тыс. 655 грн.

В судебном заседании обвиняемый не явился, рассмотрение дела надлежащим образом. От него поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, вину он признает. Кроме того, вина военнослужащего подтверждается и собранными материалами дела, которые были исследованы в судебном заседании.

Кроме того, правонарушителю придется оплатить судебный сбор в пользу государства в размере 420,40 гривен.

Постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней, сообщает сайт суда.