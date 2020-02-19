У Сумській міській галереї показали естампи

Крізь призму часу усе відчувається, розуміється інакше. І надзвичайно цікаво мати можливість через багато років побачити картини, котрі виконувалися 30, 40 років тому, відчути, що саме хотів передати автор, зрозуміти його тогочасний світогляд, помітити акценти, поринути у той світ. Тоді були інакші ідеали та ідоли, інші переживання та мрії. Усе, що відбувалося, переживалося автором, зображено в його роботах. І через багато років так важливо не лише побачити ці картини, а й зрозуміти урок, котрий нам дає художник.
Роботи, представлені в експозиції, були виконані протягом різних років, деяким із них - 30 і більше років.
«Важливо донести до глядача не лише красу мистецтва, а також його філософський, мудрий посил. Мистецтво нині існує задля втіхи, насолоди, а повинно ще й навчати, пояснювати навколишній світ», – говорить Микола Яровий.
Графіка – це не просто сухий, схематичний малюнок. Вона теж здатна транслювати почуття. Перевірте цю теорію у Сумській міській галереї.
Виставка «На відстані часу» триватиме до 22 березня.
Вхід вільний.
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