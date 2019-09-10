На Сумщине гендиректора подозревают в присвоении почти 120 тыс. грн Сумской местной прокуратурой 4 марта сообщено о подозрении генеральному директору общества с ограниченной ответственностью, который присвоил средства двух сельских советов Сумского района.

По версии следствия, подозреваемый заключил с сельскими советами договор на выполнение проектно-изыскательских работ геодезической съемки. На основании составленных им актов выполненных работ на счет предприятия перечислено почти 120 тыс. грн. Однако работы предприятие так и не выполнило.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 366 (составление должностным лицом заведомо ложных официальных документов), ч. 2 и ч. 3 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенное повторно) УК Украины. За содеянное ему грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

В то же время следствие продолжается, проверяется правомерность действий должностных лиц сельских советов, которые допустили перечисления средств за невыполненные работы.

Досудебное следствие осуществляют следователи Сумского районного отделения полиции по материалам СБУ во процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба прокуратуры области.