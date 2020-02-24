На Сумщине серийному домушнику дали 5 лет за решеткой К 5 годам лишения свободы приговорен серийный вор из Ахтырки.

Ахтырской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 25-летнего ахтырчанина, который обворовывал дома и квартиры.

В ходе следствия установлено и доказано в суде, что обвиняемый, который до этого был 6 раз судим за совершение корыстных преступлений, на путь исправления не стал и продолжил свою преступную деятельность. В частности, молодой человек с июля по ноябрь 2018 года в ночное время проникал в дома и квартиры, из которых похищал все ценные вещи. Преимущественно добычей злоумышленника были ювелирные изделия и денежные средства.

Кроме того, в сентябре 2018 года молодой проник на частное подворье, где стоял автомобиль. Он открыл бензобак и с помощью резинового шланга в пластиковую канистру начал сливать бензин. На шум из дома вышла девушка, которая начала кричать. Несмотря на то, что его действия были разоблачены, злоумышленник продолжил сливать бензин и пошел со двора лишь после того, как канистра наполнилась.

«Задержали серийного вора неравнодушные соседи во время очередной попытки ограбления квартиры. По приговору суда первой инстанции 6 мая 2019 года он признан виновным в инкриминируемых преступлениях и приговорен к 5 годам лишения свободы. Это решение было отменено апелляционным судом и направлено на новое судебное рассмотрение. Ахтырский городской суд заново рассмотрел это дело. Прокуратурой снова было доказана вина обвиняемого, поэтому наказание ему осталось неизменным - 5 лет лишения свободы. Все это время молодой человек находится в СИЗО», - рассказал прокурор Ахтырской местной прокуратуры Сергей Жмурко.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 185 (кража, совершенная повторно и соединенная с проникновением в жилище), ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища) и ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры области.