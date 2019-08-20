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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:3452

Президент Зеленский определился с губернатором Сумщины?

Об этом в Фейсбуке сообщил сумской журналист Максим Эдель, который имел возможность лично пообщаться с президентом.

«Имел возможность поговорить с Владимиром Зеленским сегодня в Новых Санжарах. Спросил, собирается ли он ехать на Сумщину и напомнил, что область уже почти год без губернатора. Президент сказал, что с кандидатом определился и максимум на следующей неделе будет в Сумах», - написал журналист.

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