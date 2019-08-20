Президент Зеленский определился с губернатором Сумщины?

«Имел возможность поговорить с Владимиром Зеленским сегодня в Новых Санжарах. Спросил, собирается ли он ехать на Сумщину и напомнил, что область уже почти год без губернатора. Президент сказал, что с кандидатом определился и максимум на следующей неделе будет в Сумах», - написал журналист.
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