Полиция разыскивает мошенников, оформивших кредит на имя путивлянки Злоумышленники использовали известную схему «ваша сим-карта заблокирована», и, узнав всю необходимую конфиденциальную информацию девушки, завладели чужими деньгами.

За помощью к правоохранителям Путивльского отдела полиции обратилась 22-летняя местная жительница. Она рассказала, что около двух месяцев назад ей позвонил неизвестный, который представился оператором колл-центра компании мобильной связи и сообщил, что ее номер заблокирован. Для разблокирования попросил назвать номера телефонов трех последних ее собеседников. Поверив незнакомцу, девушка сообщила всю эту информацию.

Через несколько месяцев в почтовый ящик к матери заявительницы начали поступать письма от финансового учреждения о якобы задолженности ее дочери. Сама же девушка утверждает, что никаких кредитов не брала.

Как установили правоохранители, злоумышленник заблокировал сим-карту путивлянки, а разблокировали ее уже на своем мобильном. Имея доступ ко всем данным девушки, мошенник воспользовался ее личными данными и оформил на ее имя онлайн-кредит на 2 тысячи гривен. Поскольку долг вовремя не был возвращен, сумма займа значительно возросла, и теперь вместо 2 тысяч она должна вернуть почти 11 000.

Работники полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, и ведут поиски злоумышленников, чтобы привлечь их к ответственности.

Правоохранители предостерегают граждан, ни в коем случае не доверять неизвестным телефонным собеседником, кем бы они ни назывались. В случае любых сомнений класть трубку, и обращаться на линию «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.