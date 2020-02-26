Жительница Шостки «выкупила» дочь из полиции за 11 тысяч Пожилая жительница одного из сел Шосткинского района пыталась откупить дочь от ложной уголовной ответственности, отдав пседополицейским 11000 гривен.

По словам 70-летней жительницы села Ивот Шосткинского района, днем на ее мобильный телефон позвонила женщина, голос которой был похож на голос ее дочери. Последняя просила о помощи. В дальнейшем трубку взяла другая женщина, которая в разговоре назвалась следователем. Она рассказала взволнованной заявительнице, что ее дочь в магазине причинила телесные повреждения другому человеку, который находится в больнице. Для «улаживания» дела и непривлечения дочери к уголовной ответственности нужно перечислить 25 000 гривен на указанный номер банковской карточки. Не имея такой суммы, заявительница договорилась с незнакомкой на 11000 гривен.

Пытаясь скорей помочь родному человеку, женщина сразу поехала в город и через терминал самообслуживания перечислила средства. И только после этого догадалась позвонить дочери, и в разговоре узнала, что с той все в порядке и в полицию она не попадала.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленниц.

Полицейские советуют гражданам не доверять информации полученной по телефону от незнакомых людей. В случае вымогательства средств за не привлечение родственников к уголовной ответственности первое, что нужно сделать - позвонить человеку, который якобы попал в беду. И ни в коем случае не перечислять деньги неизвестно кому, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.