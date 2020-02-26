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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:54253

Жительница Шостки «выкупила» дочь из полиции за 11 тысяч

Пожилая жительница одного из сел Шосткинского района пыталась откупить дочь от ложной уголовной ответственности, отдав пседополицейским 11000 гривен.

По словам 70-летней жительницы села Ивот Шосткинского района, днем на ее мобильный телефон позвонила женщина, голос которой был похож на голос ее дочери. Последняя просила о помощи. В дальнейшем трубку взяла другая женщина, которая в разговоре назвалась следователем. Она рассказала взволнованной заявительнице, что ее дочь в магазине причинила телесные повреждения другому человеку, который находится в больнице. Для «улаживания» дела и непривлечения дочери к уголовной ответственности нужно перечислить 25 000 гривен на указанный номер банковской карточки. Не имея такой суммы, заявительница договорилась с незнакомкой на 11000 гривен.

Пытаясь скорей помочь родному человеку, женщина сразу поехала в город и через терминал самообслуживания перечислила средства. И только после этого догадалась позвонить дочери, и в разговоре узнала, что с той все в порядке и в полицию она не попадала.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которого ведут поиски злоумышленниц.

Полицейские советуют гражданам не доверять информации полученной по телефону от незнакомых людей. В случае вымогательства средств за не привлечение родственников к уголовной ответственности первое, что нужно сделать - позвонить человеку, который якобы попал в беду. И ни в коем случае не перечислять деньги неизвестно кому, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Мошенничество

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