Центральный канал назвал Сумщину одним из самых депрессивных регионов (видео) Один из самых депрессивных регионов Украины - пограничная с Россией Сумщина.

В рейтинге социально-экономического развития регионов занимает 17-е место. Хуже нее лишь Черниговская, Херсонская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области.

Чтобы почувствовать эту депрессию, не надо даже куда заезжать. По дороге мало инфраструктуры, даже автозаправки изредка увидишь. Владельцы автозаправочных сетей ищут более интересных участков. Ибо здешних дорогах очень не заработаешь. Регион действительно один из самых сложных. Местные чиновники уверяют, что все проблемы из-за недофинансирования. Детали в сюжете Ольги Читайло на ICTV.