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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:39263

Центральный канал назвал Сумщину одним из самых депрессивных регионов (видео)

Один из самых депрессивных регионов Украины - пограничная с Россией Сумщина.

В рейтинге социально-экономического развития регионов занимает 17-е место. Хуже нее лишь Черниговская, Херсонская, Черновицкая, Донецкая и Луганская области.

Чтобы почувствовать эту депрессию, не надо даже куда заезжать. По дороге мало инфраструктуры, даже автозаправки изредка увидишь. Владельцы автозаправочных сетей ищут более интересных участков. Ибо здешних дорогах очень не заработаешь. Регион действительно один из самых сложных. Местные чиновники уверяют, что все проблемы из-за недофинансирования. Детали в сюжете Ольги Читайло на ICTV.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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