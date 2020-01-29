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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:42188

Полиция Сумщины через неделю обратила внимание на драку в путивльской школе

Полиции выясняет причины и обстоятельства драки, произошедшей в одном из путивльских учебных заведений.

В полицию с заявлением о причинении 11-летнему внуку побоев обратилась пожилая жительница Путивля. По ее словам, мальчика избил в школе сверстник. Чтобы разобраться в ситуации, на место происшествия выехали сотрудники Путивльского отделение полиции.

Как установили правоохранители, конфликт между двумя мальчиками возник на бытовой почве, и они решили «по-мужски» выяснить отношения. «Мы детально разобрались в ситуации и выяснили, что никакого буллинга, как утверждают некоторые пользователи соцсетей и блоггеры, на самом деле не было, - говорит Сергей Тарасенко, начальник отдела ювенальной превенции ГУНП в области. - То есть никаких систематических травли или издевательств мальчик не испытывал. В данном случае есть драка, факт причинения телесных повреждений одним ребенком другому. Проверки причин и обстоятельств этого происшествия продолжаются».

Сейчас полицейские решают вопрос о привлечении к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (невыполнение ... обязанностей по воспитанию детей) родителей того мальчика, который побил сверстника. А в учебное заведение направили представление как о причинах и условиях, способствовавших данному событию, так и по действиям отдельных сотрудников школы-интерната, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Избиение ребенка Нанесение телесных повреждений Путивль

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