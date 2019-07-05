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Министром образования может стать уроженец Сумщины

Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень были на собеседовании в Офисе президента относительно должности министра образования и науки.

Юлия Гришина (41 год) - доктор юридических наук, профессор Национального университета им. Тараса Шевченко, является председателем подкомитета по вопросам высшего образования в ВР. Окончила юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко.

Василий Кремень (72 года!) - президент Национальной академии педагогических наук с 1997 года. В 1999 - 2005 годах был министром образования и науки в правительствах Ющенко, Кинаха и Януковича. Уроженец села Любитово Кролевецкого района.

Общество Кремень Министр образования
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