Министром образования может стать уроженец Сумщины Народный депутат от партии "Слуга народа" Юлия Гришина и президент Национальной академии педагогических наук Василий Кремень были на собеседовании в Офисе президента относительно должности министра образования и науки.

Юлия Гришина (41 год) - доктор юридических наук, профессор Национального университета им. Тараса Шевченко, является председателем подкомитета по вопросам высшего образования в ВР. Окончила юридический факультет КНУ им. Тараса Шевченко. Василий Кремень (72 года!) - президент Национальной академии педагогических наук с 1997 года. В 1999 - 2005 годах был министром образования и науки в правительствах Ющенко, Кинаха и Януковича. Уроженец села Любитово Кролевецкого района.