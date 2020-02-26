Сумские биатлонисты с «золотом» в смешанной эстафете 5 марта в Тысовце (Львовская обл.) завершились Всеукраинские соревнования по биатлону среди юношей и девушек.

В последний день бежали смешанные эстафеты во всех возрастных категориях. Лучшими из сумчан стали младшие (2005 г.р. и младше) представители Сумского Регионального центра зимних видов спорта. Команда в составе Софии Тихоновой, Дианы Громак, Александра Биланенко и Дмитрия Саврацкого стала победителем. Вторая команда Сумщины (тоже РЦЗВС) заняла третье место (Юлия Бокова, Виктория Солмина, Богдан Корниенко и Андрей Мороз).

Средние юноши и девушки (2003-2004 г.р.) взяли бронзовые медали (Дарья Свиридова, Ксения Кравченко, Илья Свиридов и Владислав Сурповцев - РЦЗВС). Представители ОЛИСП «Барса» стали четвртыми (Руслана Ясногор, Екатрина Мигович, Денис Редька и Богдан Борковский).

Среди старших (2001-2002 г.р.) лучшие из наших стали четвертыми (Валерия Мартыненко, Татьяна Продан, Сергей Нечипоренко и Богдан Потапенко - РЦЗВС).