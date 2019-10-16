Новый претендент: на главу Сумской ОГА идет молотковский кадр «Я думаю, максимум - это на следующей неделе я приеду», - сказал Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на вопрос сумчанина Максима Эделя о том, когда назначат главу Сумской ОГА.

Ответ президента Максим Эдель снял 5 марта во время выписки людей с карантина в Новых Санжарах.

После публикации этого сообщения в Фейсбуке появилась информация о новом (до этого публично малоизвестного) кандидата в губернаторы Сумщины - 40-летнего Виталия Ткаченко. Как выяснилось, действительно, еще 4 февраля этого года некий Виталий Ткаченко сообщил НАПК о намерении возглавить Сумскую облгосадминистрацию, пишет sumy.today.

Из декларации кандидата на должность главы Сумской ОГА Виталия Ткаченко известно, что он владеет почти четвертью миллиона долларов наличными. Плюс еще примерно на такую же сумму Ткаченко задекларировал займы предприятиям, в которых является или был основателем, и наличных членов своей семьи.

В той же декларации Виталий Ткаченко отметил, что его жена Светлана является совладелицей участка в селе Маковое Шосткинского района. Этот населенный пункт известен в Сумской области тем, что в нем расположена дача народного депутата уже третьего подряд созыва Игоря Молотка. Аккурат напротив угодий нардепа и расположен участок жены Виталия Ткаченко. Жене Виталия Ткаченко принадлежит 33% этой земли, остальное оформлено на ее сестру и отца.

В Сумах его знают как бизнес-партнера Валерия Жукова по ресторану «Шалена шкварка» на Покровской площади, 15. По этому адресу Виталий Ткаченко совместно с Валерием Жуковым владеет помещениями общей площадью более ста квадратов.

Кроме партнерства в ресторанном бизнесе, Виталий Ткаченко известен тем, что является родным братом Вадима Лысого - нынешнего главы областной организации партии ВО «Батькивщина». И бывшего помощника нардепа Игоря Молотка. Именно с ним ассоциируют в Сумах Вадима Лысого. И именно по соседству с дачей Молотка расположена земля жены его брата Виталия Ткаченко.

Напомним, Сумская ОГА обезглавлена уже девять месяцев. За это время шестеро подали декларации в качестве кандидатов на пост главы Сумской облгосадминистрации. Среди них Сергей Леонов, Инна Пащенко, Роман Грищенко, Роман Семенуха, Дмитрий Живицкий и Виталий Ткаченко.

Кого представит Президент, надеемся узнать до конца следующей недели.