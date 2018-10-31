По факту драки подростков в Путивле начато уголовное производство

Сведения в ЕРДР внесены по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. В ходе следствия будет установлено все обстоятельства происшествия и даны им правовую оценку. Сейчас в Департамент образования и науки Сумской ОГА направлено письмо о необходимости проверки действий сотрудников заведения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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