Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:34397

По факту драки подростков в Путивле начато уголовное производство

По обнародованным в СМИ видео, на котором один мальчик наносит удары другому, а также информации о несоответствующей реакции на факт буллинга сотрудников учебного заведения, Конотопской местной прокуратурой 5 марта начато уголовное производство.

Сведения в ЕРДР внесены по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. В ходе следствия будет установлено все обстоятельства происшествия и даны им правовую оценку. Сейчас в Департамент образования и науки Сумской ОГА направлено письмо о необходимости проверки действий сотрудников заведения, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Видео здесь.

Право Драка Избиение ребенка

По тематике

Полиция Сумщины через неделю обратила внимание на драку в путивльской школе
Вчера 16:42

Полиция Сумщины через неделю обратила внимание на драку в путивльской школе

Полиции выясняет причины и обстоятельства драки, произошедшей в одном из путивльских учебных заведений....

На Сумщине в школе жестоко избили ребенка: никто не помог (видео)
Вчера 15:28

На Сумщине в школе жестоко избили ребенка: никто не помог (видео)

Один бил, другой снимал на телефон....

10.12.2018 13:49

Ночью в Сумах произошла массовая драка: двое госпитализированы

Инцидент произошел ночью 7 декабря на ул. СКД....

21.11.2018 15:50

На Сумщине пьянка закончилась тяжелыми последствиями

В с. Минаково Путивльского района двое друзей, распивая спиртные напитки, не нашли общий язык, в результате чего произошла драка....

Сумская полиция пожаловалась на арабских хулиганов в посольство
31.10.2018 15:09

Сумская полиция пожаловалась на арабских хулиганов в посольство

В Сумах состоялась рабочая встреча руководства полиции области с представителями посольства и диаспоры Иордании....

view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:35— 60грн.
Гарячі матусі (16+) Аксель Лафон (Франція, Бельгія, 2018)
Гарячі матусі (16+) Аксель Лафон (Франція, Бельгія, 2018)
Кино Дружба
21-30 - 70 грн.
#ящетут (12+) Ерік Лартіго (Франція, 2019)
#ящетут (12+) Ерік Лартіго (Франція, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:50 20:00
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:50 18:50
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи (12+) Хесус Гарсес Ламберт (Італія, 2019)
Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи (12+) Хесус Гарсес Ламберт (Італія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
ШОК-Shorts (фестиваль)
ШОК-Shorts (фестиваль)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.