По факту драки подростков в Путивле начато уголовное производство По обнародованным в СМИ видео, на котором один мальчик наносит удары другому, а также информации о несоответствующей реакции на факт буллинга сотрудников учебного заведения, Конотопской местной прокуратурой 5 марта начато уголовное производство.

Сведения в ЕРДР внесены по ч.1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) УК Украины. В ходе следствия будет установлено все обстоятельства происшествия и даны им правовую оценку. Сейчас в Департамент образования и науки Сумской ОГА направлено письмо о необходимости проверки действий сотрудников заведения, сообщает пресс-служба прокуратуры области. Видео здесь.