В Сумах пожарные оперативно ликвидировали возгорание легковушки

Звонил случайный прохожий. По прибытии на место вызова пожарных, горение происходило в задней части салона «Mercedes-Benz Е220». Оперативными действиями спасатели уже в 22:24 локализовали возгорание и предотвратили распространение огня на весь салон автомобиля. В 22:32 пожар ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Причину возгорания устанавливают правоохранители, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.
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