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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах пожарные оперативно ликвидировали возгорание легковушки

5 марта в 22:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля, припаркованного вблизи пятиэтажного жилого дома на ул. Металлургов в Сумах.

Звонил случайный прохожий. По прибытии на место вызова пожарных, горение происходило в задней части салона «Mercedes-Benz Е220». Оперативными действиями спасатели уже в 22:24 локализовали возгорание и предотвратили распространение огня на весь салон автомобиля. В 22:32 пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причину возгорания устанавливают правоохранители, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.

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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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