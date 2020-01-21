В Сумах пожарные оперативно ликвидировали возгорание легковушки 5 марта в 22:20 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре автомобиля, припаркованного вблизи пятиэтажного жилого дома на ул. Металлургов в Сумах.

Звонил случайный прохожий. По прибытии на место вызова пожарных, горение происходило в задней части салона «Mercedes-Benz Е220». Оперативными действиями спасатели уже в 22:24 локализовали возгорание и предотвратили распространение огня на весь салон автомобиля. В 22:32 пожар ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 7 человек личного состава на 2 единицах техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причину возгорания устанавливают правоохранители, сообщает Управление ГСЧС Украины в Сумской области.