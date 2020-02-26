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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:03436

Борьба с коронавирусом: будут ли в Сумах дезинфицировать маршрутки?

В Сумах с частными перевозчиками говорили о дезинфекции общественного транспорта.

Руководством городского совета совместно со специалистами эпидемиологических служб и социально-опасных заболеваний проведено совещание с частными перевозчиками по профилактике вирусных заболеваний и мероприятий, направленных на выявление у водителей признаков наркотического или иного опьянения.

Совещание состоялось под руководством заместителя городского головы Степана Пака, с участием начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко, заведующего отделением организации эпидемиологических исследований ГУ «Сумской областной лабораторный центр» Александра Черняка и директора областного медицинского центра социально опасных заболеваний Тараса Злыденного.

В начале совещания Степан Пак подчеркнул необходимость надлежащего санитарного содержания общественного транспорта и проведения в транспорте профилактических мероприятий с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции в городе.

«Вы все уже знаете, что в стране есть случай заболевания коронавирусом, городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций кроме ряда превентивных мер, приняла решение проводить текущую дезинфекцию городского общественного транспорта», - сказал заместитель городского головы.

Присутствующим предоставили рекомендации МЗ Украины о проведении профилактических мероприятий по недопущению распространения случаев коронавируса при предоставлении транспортных услуг в городе. В первую очередь, это распространение информационных постов о профилактике вируса, недопущение к работе лиц с признаками респираторных заболеваний, обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и проведения дезинфекции салонов транспортных средств.

Статистику распространения коронавируса и других вирусных инфекций довел до сведения присутствующих перевозчиков заведующий отделением организации эпидемиологических исследований областного лабораторного цента Александр Черняк. В частности, услуги по дезинфекции салонов транспорта предоставляются областным лабораторным центром.

Далее о главных признаках наркотического или другого опьянения или пребывания под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции рассказал директор областного медицинского центра социально опасных заболеваний Тарас Злыденный. Он отметил, что все водители общественного транспорта ежегодно проходят медицинский осмотр, в том числе врачей нарколога и психиатра.

«Случаи предоставления справок больным, находящимся на учете у нарколога или психиатра, в городе отсутствуют, - отметил врач. - Провести осмотр водителей на состояние алкогольного или наркотического опьянения можно в любое время суток в нашей больнице. А вообще, перевозчикам стоит усилить контроль за работой медицинских работников, проводящих предрейсовый осмотр водителей».

Сергей Яковенко остановился на теме проверок, которые в течение последнего месяца проводились отделом при участии представителей патрульной полиции. Он обратился к перевозчикам с просьбой ответственно отнестись к замечаниям и устранить недостатки, выявленные и зафиксированные комиссией. Среди наиболее распространенных - отсутствие информации в салонах транспорта (о перевозчике, телефоны для связи, страховой компании и т.д.) и ненадлежащее санитарно-техническое состояние подвижного состава.

Подытожил результаты совещания Степан Пак. Он отметил, что со временем тема коронавируса будет не актуальна, но не стоит забывать, что многие люди имеют другие заболевания: ОРВИ, туберкулез, гепатиты, что является не меньшим риском для жителей города. Именно поэтому необходима текущая дезинфекция транспортных средств, ведь это может обезопасить людей от вирусных заболеваний.

В результате заседания члены совещания пришли к общему решению - проводить текущую дезинфекцию городского общественного транспорта, руководствоваться рекомендациями МЗ Украины о проведении профилактических мероприятий по недопущению распространения случаев коронавируса и довести их до сведения водителей, а также усилить контроль за работой медицинских работников, проводящих осмотр водителей перед рейсом.

Общество Коронавирус Маршрутки

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