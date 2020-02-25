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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине начала гореть сухая трава

В Ямпольском районе спасатели ликвидировали возгорание сухой растительности, не допустив распространения огня на жилой сектор.

5 марта в 18:50 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сухой растительности вблизи с. Орловка Ямпольского района. О пожаре сообщили случайные прохожие.

По прибытию было установлено, что горят остатки сухой растительности на открытой территории, а площадь, пройденная огнем, составляет до 3 га. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на жилые дома, которые находились на расстоянии 50 м и лесные насаждения на расстоянии до 60 м. Для бесперебойной работы пожарно-спасательных подразделений автоцистерны пришлось дозаправлять от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 2 км от очага горения.

В 20:00 возгорание локализовали, а в 21:00 - потратив на тушение почти 6 тонн воды, полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 5 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар Сухостой

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