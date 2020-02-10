У конотопчанина нашли наркотики, оружие и поддельный паспорт Правоохранители разоблачили конотопчанина в хранении прекурсоров, содержании наркопритона и подделке документов.

Напомним, что в начале февраля во время обыска в доме 25-летнего жителя районного центра, оперативники обнаружили у него большое количество наркотических веществ и оружия.

Тогда все обнаруженное правоохранителями было изъято и направлено на экспертизу. По ее результатам установлено, что, кроме наркотических веществ, мужчина хранил дома еще и около 240 граммов прекурсора. Работникам полиции он пояснил: это вещество ему была нужно, чтобы самостоятельно изготавливать наркотик, который он употреблял и «угощал» друзей.

Тогда же, во время обыска, у молодого человека было обнаружено и два паспорта граждан Украины, выданных на имя других лиц. Откуда он их взял, правонарушитель вспомнить не смог. А вот в том, что один из паспортов подделал, вклеив в него свое фото вместо фото владельца, признался. Объяснил тем, что документ использовал для заказа прекурсоров в сети Интернет и получения в почтовых отделениях соответствующих посылок.

«Следователями по всем этим фактам внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований, - комментирует ситуацию Сергей Породько, начальник Конотопского отдела полиции. - Действия злоумышленника квалифицируются по ч. 3 ст. 311 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка прекурсоров в особо крупных размерах), ч. 1 ст. 317 (организация или содержание мест для незаконного употребления, производства или изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также предоставление помещения с этой целью), ч. 3 ст. 357 (незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом), ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов)».

Сейчас правонарушителю сообщено о подозрении в совершенных преступлениях и решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.