Сумские пограничники нашли у россиянина старинные монеты В пункте пропуска «Юнаковка» в автомобиле гражданина РФ пограничники обнаружили предметы антиквариата.

5 марта в пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины предметов антиквариата.

Коллекцию в количестве 58 старинных монет середины XVIII - начала ХХ веков и старинной ложки пограничный наряд обнаружил среди других вещей водителя легкового автомобиля марки «Skoda Fabia» российской регистрации.

Сейчас обнаруженные у гражданина России предметы антиквариата, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. Продолжается экспертиза.