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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:50303

Сумские пограничники нашли у россиянина старинные монеты

В пункте пропуска «Юнаковка» в автомобиле гражданина РФ пограничники обнаружили предметы антиквариата.

5 марта в пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины предметов антиквариата.

Коллекцию в количестве 58 старинных монет середины XVIII - начала ХХ веков и старинной ложки пограничный наряд обнаружил среди других вещей водителя легкового автомобиля марки «Skoda Fabia» российской регистрации.

Сейчас обнаруженные у гражданина России предметы антиквариата, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. Продолжается экспертиза.

Право Пограничники

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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