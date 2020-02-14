Сумские пограничники нашли у россиянина старинные монеты

5 марта в пункте пропуска «Юнаковка» пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможенной службы пресекли попытку незаконного перемещения через государственную границу Украины предметов антиквариата.
Коллекцию в количестве 58 старинных монет середины XVIII - начала ХХ веков и старинной ложки пограничный наряд обнаружил среди других вещей водителя легкового автомобиля марки «Skoda Fabia» российской регистрации.
Сейчас обнаруженные у гражданина России предметы антиквариата, которые вероятно представляют историческую и культурную ценность, изъяты. Продолжается экспертиза.
Государственная пограничная служба Украины при взаимодействии с Министерством здравоохранения и органами местной власти принимает максимум усилий для недопущения распространения в...
24 февраля на Сумщине пограничники задержали нарушителя государственной границы Украины....
Государственная пограничная служба Украины получила информацию, что в Брянске пассажиров вагона поезда «Киев-Москва» оставили на карантин из-за гражданки Китая с...
На Сумщине пограничники выявили незаконное перемещения с территории РФ горюче-смазочных материалов....
За прошедшие сутки в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки двух поездов, следовавших из Москвы в Кишинев, пограничники Сумского отряда...