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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:05608

Криминальный авторитет из Сумского СИЗО с сокамерниками выманили у граждан 300 тысяч гривен

Криминальный авторитет и его сокамерники, представляясь работниками банка, выманили у граждан 300 000 гривен. Часть средств от преступной деятельности передавалась в так называемый криминальный «фонд».

В ходе расследования мошенничеств полицейские выяснили, что к серии таких преступлений причастна одна группа лиц. Злоумышленники, представляясь работниками банков, звонили гражданам и сообщали, что с их карточек пытались незаконно снять средства. Чтобы в дальнейшем обезопасить себя от мошенников и установить дополнительные меры безопасности, пострадавшим предлагалось позвонить будто бы в службу безопасности финучреждения или юридический отдел. Во время общения с псевдоработниками граждане предоставляли свои персональные данные, номер карты и ее пин-код или сразу вводили на клавиатуре телефона данные карточки. После проведения подобных операций номера телефонов граждан сразу блокировались. Для получения денег мошенники использовали банковские карточки лиц, находящихся в СИЗО.

По результатам анализа материалов уголовных производств и комплекса проведенных оперативных мероприятий было установлено, что мошенническую схему организовали лица, находящиеся в следственном изоляторе. В дальнейшем правоохранители при содействии руководства исправительного учреждения установили непосредственного организатора и участников сделок.

Находясь в следственном изоляторе, мужчина, имея авторитет и влияние на заключенных, привлек их к преступной деятельности. Организатор непосредственно контролировал деятельность сокамерников, аккумулировал и распределял средства, полученные от доверчивых граждан. Часть денег передавалась в «общак». Другие участники группировки звонили гражданам, а в целях конспирации даже меняли голос на женский, снимали средства с карточек и передавали их часть криминальным авторитетам, которые находились на свободе.

В настоящее время следствием доказана их причастность к совершению не менее 20 фактов преступной деятельности. По данной мошеннической схеме фигурантам удалось завладеть средствами граждан на сумму более 300 000 грн. Среди пострадавших - жители Киева и нескольких областей.

4 марта оперативники управления стратегических расследований, детективы следственного управления полиции Сумской области, сотрудники следственного изолятора и при участии спецподразделения КОРД провели обыски в камерах фигурантов и по месту жительства других участников преступной схемы. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, сим-карты разных операторов, «черновые» записи, банковские карты и другие запрещенные вещи.

Сейчас организатору и еще четырем участникам, которые находятся в следственном изоляторе, сообщено о подозрении по ч.3 ст.190 УК Украины.

Граждан, которых обманули при такой схеме, просим обращаться в управление стратегических расследований в Сумской области Нацполиции по телефону: +38 (066) 556-20-92 или по спецлинии «102», сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Право Мошенничество СИЗО

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