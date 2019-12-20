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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:29305

Мэр Тростянца не испугался коронавируса

Работа над строительством спортивной базы в Тростянце продолжается.

«Делегация представителей Тростянецкой городского совета, Академии спорта, проектного института «Сумбудпроект» (Сумы) сейчас находятся в г. Нове Место на Мораве (Чехия), где проходит очередной этап Кубка мира по биатлону.

Вместе с чешскими проектантами, техническими специалистами представители Тростянца детально проанализировали все элементы построения современного спортивного комплекса европейского уровня, которым является комплекс в Нове Место, который входит в 5 лучших биатлонных комплексов Европы, разобрали технические и организационные моменты, которые будут учтены при проектировании спорткомплекса в Тростянце.

К сожалению, соревнования проходят при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса, тем не менее два дня качественной работы на стадионе позади», написал на своей странице в Фейсбуке мэр Тростянца Юрий Бова.

Спорт Биатлонный комплекс Тростянец

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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