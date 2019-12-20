Мэр Тростянца не испугался коронавируса

«Делегация представителей Тростянецкой городского совета, Академии спорта, проектного института «Сумбудпроект» (Сумы) сейчас находятся в г. Нове Место на Мораве (Чехия), где проходит очередной этап Кубка мира по биатлону.
Вместе с чешскими проектантами, техническими специалистами представители Тростянца детально проанализировали все элементы построения современного спортивного комплекса европейского уровня, которым является комплекс в Нове Место, который входит в 5 лучших биатлонных комплексов Европы, разобрали технические и организационные моменты, которые будут учтены при проектировании спорткомплекса в Тростянце.
К сожалению, соревнования проходят при пустых трибунах из-за угрозы коронавируса, тем не менее два дня качественной работы на стадионе позади», написал на своей странице в Фейсбуке мэр Тростянца Юрий Бова.
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