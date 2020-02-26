В Сумах джип врезался в маршрутку

В районе ТРЦ «Мануфактура» по ул. Харьковской в маршрутку № 60 врезался джип «Тойота». По предварительным данным, пассажиры маршрутки не пострадали, пишет Панорама.
Сегодня, 6 марта, в Сумах на ул. Прокофьева произошло ДТП....
Авария произошла 4 марта на улице Засумская около 13:30....
Сегодня, 4 марта, около 14.55 на перекрестке ул. Чорновола и Засумской произошла авария....
Сегодня, 28 февраля, на заседании сессии Сумского областного совета депутат Николай Березин озвучил запрос о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний...
Происшествие произошло сегодня, около 4:30, на 174-м километре автотрассы Киев-Глухов-Бачевск....