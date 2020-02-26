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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:32412

В Сумах джип врезался в маршрутку

Сегодня, 6 марта, на ул. Харьковская произошло ДТП.

В районе ТРЦ «Мануфактура» по ул. Харьковской в маршрутку № 60 врезался джип «Тойота». По предварительным данным, пассажиры маршрутки не пострадали, пишет Панорама.

Право Дтп

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Главный врач Недригайловской ЦРБ сбил мальчика в Сумах?

Сегодня, 28 февраля, на заседании сессии Сумского областного совета депутат Николай Березин озвучил запрос о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний...

Ночью на Сумщине перевернулась фура: пострадал водитель
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Ночью на Сумщине перевернулась фура: пострадал водитель

Происшествие произошло сегодня, около 4:30, на 174-м километре автотрассы Киев-Глухов-Бачевск....

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ШОК-Shorts (фестиваль)
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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