Определился последний полуфиналист Кубка Сум по футзалу

Судьбу последней путевки разыграли «Динамо» и «Lex VSK - Сумбуд». Матч завершился уверенной победой «Lex VSK - Сумбуд» 6:2.
«Динамо» – «LexVSK-Сумбуд» 2:6
Голы: Дядченко (8 ), Тетявкин (50) - Елшанський (20), Пархоменко (21), Гученко (40, 46, 48), Луценко Д (50)
Пары, которые сыграют матчи 1/2 финала Кубка города выглядят следующим образом:
«Сумыхимпром-СДПУ» - «Lex VSK - Сумбуд»
«Спартак» - «Рятувальник»
Пресс-служба АФС
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