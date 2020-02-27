Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:10153

Определился последний полуфиналист Кубка Сум по футзалу

5 марта в манеже СумГУ был сыгран последний матч 1/4 Кубка г.Сумы по футзалу.

Судьбу последней путевки разыграли «Динамо» и «Lex VSK - Сумбуд». Матч завершился уверенной победой «Lex VSK - Сумбуд» 6:2.

«Динамо» – «LexVSK-Сумбуд» 2:6

Голы: Дядченко (8 ), Тетявкин (50) - Елшанський (20), Пархоменко (21), Гученко (40, 46, 48), Луценко Д (50)

Пары, которые сыграют матчи 1/2 финала Кубка города выглядят следующим образом:

«Сумыхимпром-СДПУ» - «Lex VSK - Сумбуд»

«Спартак» - «Рятувальник»

Пресс-служба АФС

Спорт Футзал

По тематике

Сумские футзалисты сыграют на кубок Украины
Сегодня 10:02

Сумские футзалисты сыграют на кубок Украины

В субботу, 7 марта, в Сумах пройдет ответный матч 1/4 финала кубка Украины по футзалу....

Сумские футзалисты сыграют на кубок Украины
04.03.2020 09:39

Сумские футзалисты сыграют на кубок Украины

В субботу, 7 марта, в Сумах пройдет ответный матч 1/4 финала кубка Украины по футзалу....

Сумские футзалисты получили соперников по плей-офф
02.03.2020 17:57

Сумские футзалисты получили соперников по плей-офф

В 1/8 финала второй лиги чемпионата Украины по футзалу будет сумское дерби....

02.03.2020 09:39

Определился чемпион Сум по футзалу

Команда «Форест» - СК «Великие Вильмы» за два тура до завершения турнира завоевала звание победителей Высшей лиги чемпионата города Сумы....

Роменский «Рятувальник» вырвал победу в Херсоне
02.03.2020 09:09

Роменский «Рятувальник» вырвал победу в Херсоне

Хет-трик Колесника позволил «Рятувальнику» увезти три очка из Херсона....

view counter

Статьи

Сумські підприємства через коронавірус зможуть визнати угоди з Китаєм форс-мажорними
Сегодня 14:53
В Сумах за полтора года в четвертый раз поймали водителя маршрутки под кайфом
Сегодня 13:18
Що робити, якщо ваші права як пацієнта порушені
Вчера 13:24
Министром иностранных дел Украины стал сумчанин
04.03.2020 20:49
ЗЕ!весна прийшла - в Сумах крига пішла
02.03.2020 14:46
Своє перше століття відзначає Сумський обласний художній музей ім. Никанора Онацького
01.03.2020 10:16
Хто сьогодні визначає напрямок і задає темп розвитку продуктовому ритейлу Сумщини
28.02.2020 15:03
У Сумах поставили п’єсу зіркової французької авторки
28.02.2020 13:30
Готовы ли Сумы к продолжению медреформы?
28.02.2020 12:22
Роботу Суспільного заблоковано: арештовані всі рахунки
28.02.2020 11:33
Легалізація трудових відносин
27.02.2020 11:46
Мама року 2020: В Україні стартувала національна премія для найкращих мам
27.02.2020 09:41
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Уперед (0+) Ден Скенлон (США, 2020)
Кино Космос
12:45— 55грн. 16:35— 60грн.
Гарячі матусі (16+) Аксель Лафон (Франція, Бельгія, 2018)
Гарячі матусі (16+) Аксель Лафон (Франція, Бельгія, 2018)
Кино Дружба
21-30 - 70 грн.
#ящетут (12+) Ерік Лартіго (Франція, 2019)
#ящетут (12+) Ерік Лартіго (Франція, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:00 16:50 20:00
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Емма (0+) Отем Де Вайлд (Великобританія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 10:00 14:50 18:50
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Побачення у Вегасі (0+) Сергій Вейн (Україна, 2020)
Кино Космос
14:45— 60грн. 18:35— 60грн.
Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи (12+) Хесус Гарсес Ламберт (Італія, 2019)
Леонардо Да Вінчі. Незвідані світи (12+) Хесус Гарсес Ламберт (Італія, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 18:00
ШОК-Shorts (фестиваль)
ШОК-Shorts (фестиваль)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 22:00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.