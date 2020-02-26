В Сумах «ВАЗ» въехал в траурную машину

Как сообщают очевидцы, в районе ТЦ «Европорт» водитель автомобиля «ВАЗ» не справился с управлением, пересек двойную сплошную и врезался на другой стороне с траурным микроавтобусом. На месте работают патрульные, следственно-оперативная группа и медики. Подробности позже…
Сегодня, 6 марта, на ул. Харьковская произошло ДТП....
Авария произошла 4 марта на улице Засумская около 13:30....
Сегодня, 4 марта, около 14.55 на перекрестке ул. Чорновола и Засумской произошла авария....
Сегодня, 28 февраля, на заседании сессии Сумского областного совета депутат Николай Березин озвучил запрос о ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний...
Происшествие произошло сегодня, около 4:30, на 174-м километре автотрассы Киев-Глухов-Бачевск....