На Сумщині обмежать рух на 35 дорогах На Сумщині вводиться обмеження руху транспортних засобів у весняний період 2020 року.

Службою автомобільних доріг у Сумській області, керуючись положеннями ч.10 ст.12 Закону України "Про автомобільні дороги", п.11 "Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони", п. 5.3 СОУ 45.2-00018112-040:2009 «Введення обмежень руху на автомобільних дорогах», прийнято рішення щодо обмеження руху в період з 12 березня по 15 квітня 2020 року вантажних транспортних засобів з осьовим навантаженням понад 7 т – на дорогах державного значення (національних, регіональних, територіальних) згідно переліку ділянок автомобільних доріг загального користування (державного значення ) Сумської області, на яких обмежено рух вантажних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, затвердженого начальником Служби автомобільних доріг у Сумській області.

НАЦІОНАЛЬНІ

1 .Київ-Суми-Юнаківка (Н-07) км178+677-194+219, км202+872- 296+280, км 306+535-350+156

2. Суми-Полтава в т.ч. Обхід м. Суми (Н-12),

19,2 км 10+809-73+690, км 87+449-106+116,км0+00-19+146

РЕГІОНАЛЬНІ

1. Суми-Путивль-Глухів (Р-44) Км 1+940 - км 133+541

2. Суми-Краснопілля-Богодухів (Р-45) Км 0+000– км 89+090.

3. Харків-Охтирка (Р-46), км 80+813-км102+847

4. Кролевець-Конотоп-Ромни-Пирятин (Р-60), на всій протяжності.

5 .Батурин-Конотоп-Суми (Р-61) ,км 18+691– км 153+693

6. КПП «Миколаївка» - Семенівка – Новгород Сіверський – Глухів – КПП «Катеринівка» (Р-65) 56,6 Км 80+918– км 154+276.

ТЕРИТОРИАЛЬНІ

1.Суми – Миропілля – Осоївка - /Р-45/(Т-19-01), км 5+562 – км 64+378.

2. Вільне-Кролевець (Т-25-03), км 11+220 – км 25+390.

3.Білопілля – Терни – Липова Долина – Гадяч (Т-19-04) 85,7 Км0+723 – км49+258, км49+389 – км91+700.

4. Лохвиця – Гадяч – Охтирка – КПП «Велика Писарівка» (Т-17-05),км 78+256– км 118+910, км124+285-км 175+648.

5. КПП «Рижівка» – Білопілля – Миколаївка – Лебедин – Лантратівка (Т-19-06), км 5+721-км100+265, км 107+435-км 146+147.

6. Шостка-Кролевець (Т-19-07), км 3+474 – км 38+625.

7.Шостка-Зн.Новгородське-С.Буда (Т-19-08),км 6+208 – км 90+245.

8.Суми-Лебедин (Т-19-09),км 6+700 – км 47+800.

9. Конотоп-Буринь-Чумакове (Т-19-10) км 11+450 – км 55+120.

10.Мутин-Путивль (Т-19-11) , на всій протяжності.

11. Шостка-Ямпіль Т-19-12, км 5+663 – км 25+654.

12.Ромни-Липова Долина-Тростянець-Мезенівка (Т-19-13), км 5+760 –85+310, км 92+240-км128+560, км 133+920-км 167+849.

13. Хмелів-Чернеча Слобода-Буринь (Т-19-14), на всій протяжності.

14. КПП "С. Буда"-Ямпіль-Береза, з під'їздом до м. Дружба (Т-19-15), на всій протяжності.

15. Краснопілля-КПП "Покровка" (Т-19-18),на всій протяжності.

16. Буринь-Воскресенка-Суховерхівка-Терни (Т-19-19), на всій протяжності.

17. Путивль-Линове-Нова Слобода , під’їзд до Сафронівського монастиря. (Т-19-20), на всій протяжності.

18. Путивль-Шалигине-Заруцьке (Т-19-21), на всій протяжності.

19. Путивль-Кардаші-Спадщанський ліс (Т-19-22), на всій протяжності.

20. Тростянець – Ницаха – Солдатське –

/Р–45/ (Т-19-23), на всій протяжності.

21.Середина Буда-Стара Гута-Василівка з під'їздами до с.Хлібороб, с.Винторівка (Т-19-24), на всій протяжності.

22.Конотоп-Соснівка (Т-19-25),на всій протяжності.

23. Штепівка-Катеринівка-Жовтневе-Михайлівська Цілина-Тимченки-Кушніри (Т-19-26),на всій протяжності.

24. Чернеччина-Журавне (Т-19-27),на всій протяжності.

25. /Н-12/-Лутище-Куземин (Т-19-28), на всій протяжності.

26. Охтирка-Бакирівка (Т-19-29), на всій протяжності.

27. /Т-17-05/-Добрянське-Сидорова Яруга (Т-19-30), на всій протяжності.

28. В.Писарівка-Олександрівка-/Т-17-05/ (Т-19-31) ,на всій протяжності.

29./Н-12/-Зарічне (Т-19-32), на всій протяжності.