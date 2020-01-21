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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25172

Сумские прокуроры боятся аттестации

Одиозный сумской прокурор Валентин Жеребкин ушел на пенсию, не став аттестоваться.

Имение в 370 квадратов под Сумами, квартиры в Сумах, Харькове и Киеве, недостроенный хлебокомбинат, наличности на четыре миллиона гривен - все это о состоянии не семьи бизнесменов, а супруг прокурора и судьи, пишет sumy.today.

5 марта работник прокуратуры Сумской области Валентин Жеребкин подал в НАПК декларацию перед увольнением. Пресс-служба ведомства сообщила, что он вышел на пенсию по выслуге лет.

В последнее время Валентин Жеребкин работал рядовым прокурором отдела надзора за соблюдением законов территориальными органами полиции в областной прокуратуре. Но до конца 2015 года он более десяти лет занимал руководящие должности в области. Был заместителем прокурора Заречного района Сум, затем прокурором Белопольского и Сумского районов, в июле 2014-го стал заместителем прокурора Сумской области.

Но уже через полгода в прокуратуре состоялась рокировка - эту должность Генпрокурор отдал не менее одиозному Сергею Маслюку, а Жеребкина перевели на прежнее место Маслюка - первого заместителя прокурора Сум. И здесь Валентина Дмитриевича постигла неудача. В Украине началась так называемая прокурорская реформа, вместо районных и городских прокуратур создали местные. И всем желающим занимать в них руководящие должности надо было пройти аттестацию. Валентин Жеребкин на первое тестирование еще приехал, но потом заболел и... вдруг перевелся в областную прокуратуру. Похожая ситуация случилась тогда с Рустамом Галаевым, который на время аттестации был прокурором Белопольского района. Он после тестов на знание законов и логику вылетел из конкурса, но из органов тогда его не уволили. Наоборот, сначала поручили руководить следственным управлением областной прокуратуры, а затем и заместителем областного прокурора назначили.

Аккурат перед началом новой аттестации - 2 марта этого года - Рустам Галаев, как и Валентин Жеребкин, решил оставить службу. Но, если Жеребкин вышел на пенсию, то Галаев ушел по собственному желанию. Кроме них перед аттестацией из органов прокуратуры уволилась только одна обычная прокурорша, которая тоже ушла на пенсию.

13 прокуроров не явились на аттестацию из-за декретного отпуска или больничного. Участвовали в тестированиях 99 прокуроров, но успешно прошли не все. Кто именно не справился, в прокуратуре Сумщины пока не комментируют.

Право Валентин Жеребкин Прокуратура

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