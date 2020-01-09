В Москве без вести пропал житель Сумщины

По словам очевидцев 18.01.2020 года гр. Фирсик М.Д. вышел из спального вагончика и пошел на работу, после чего его никто не видел и место его нахождения неизвестно. Гр. Фирсик М.Д. злоупотреблял спиртными напитками, неоднократно бывали случаи алкогольной эпилепсии и белой горячки, которая сопровождалась сильными галлюцинациями, пишет Ямпіль.інфо.
Словесный портрет
На вид 40 45 лет, украинец; цвет кожи белый; тип европейский среднего телосложения; голова - размер средний, форма теменной части - яйцевидная; волосs - редкие, короткие, прямые, русые с проседью, лобовая линия «М»-подобная; лоб - средний, контур лба выпуклый; брови - средней длины, редкие, контур дугообразный; нос - средней ширины, длинный, форма кончика острая; рот - средний, линия смыкания губ прямая; губы - тонкие, бледные.
Особые приметы: на одной из кистей на руках имеет татуировку в виде буквы (какая именно точно не установлено, вероятно «М»), на правой или левой щеке послеоперационный шрам в виде прямого рубца длиной около 3-х см; на правой или левой ягодице послеоперационный шрам в виде прямого рубца длиной около 4 см; на спине имеет 4-5 точечных рубцов от колотых ножевых ран.
В случае получения любой информации, представляющей оперативный интерес, просят немедленно сообщить по адресу: Сумская область, Ямпольский р-н, пгт Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, д. 15. Тел. 05456-21260.
Манжула Анна Сергеевна, 07.08.2002 г.р., уроженка и жительница Конотопа, исчезла вчера, около 20:30....
Пенсионерка живет в г. Ямполь. Последний раз ее родные видели 23 февраля текущего года....
Игорь Федорович Карпенко, 80 лет, проживал в городе Сумы. По словам его родственников, которые обратились в полицию с заявлением о...
Правоохранители устанавливают местонахождение 30-летнего жителя Глухова, который 19 января ушел из дома и обратно не вернулся....
По крайней мере, об этом утверждает другой пленный Валерий Соколов, который был обменян 29 декабря 2019 года....