В Москве без вести пропал житель Сумщины Ямпольским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается гр. Фирсик Михаил Дмитриевич, 13.06.1977 года рождения, житель с. Орловка, Ямпольского района, Сумской области, который 15.09.2019 года уехал в РФ в поисках работы, где в Люберском или в Некрасовском районе Москвы (точно не установлено) поселился на одной из строек.

По словам очевидцев 18.01.2020 года гр. Фирсик М.Д. вышел из спального вагончика и пошел на работу, после чего его никто не видел и место его нахождения неизвестно. Гр. Фирсик М.Д. злоупотреблял спиртными напитками, неоднократно бывали случаи алкогольной эпилепсии и белой горячки, которая сопровождалась сильными галлюцинациями, пишет Ямпіль.інфо.

Словесный портрет

На вид 40 45 лет, украинец; цвет кожи белый; тип европейский среднего телосложения; голова - размер средний, форма теменной части - яйцевидная; волосs - редкие, короткие, прямые, русые с проседью, лобовая линия «М»-подобная; лоб - средний, контур лба выпуклый; брови - средней длины, редкие, контур дугообразный; нос - средней ширины, длинный, форма кончика острая; рот - средний, линия смыкания губ прямая; губы - тонкие, бледные.

Особые приметы: на одной из кистей на руках имеет татуировку в виде буквы (какая именно точно не установлено, вероятно «М»), на правой или левой щеке послеоперационный шрам в виде прямого рубца длиной около 3-х см; на правой или левой ягодице послеоперационный шрам в виде прямого рубца длиной около 4 см; на спине имеет 4-5 точечных рубцов от колотых ножевых ран.

В случае получения любой информации, представляющей оперативный интерес, просят немедленно сообщить по адресу: Сумская область, Ямпольский р-н, пгт Ямполь, ул. Спасо-Преображенская, д. 15. Тел. 05456-21260.