У Сумах оголосили літературний конкурс від Молодого Народного Руху Черговий літературний конкурс від Молодого Народного Руху та Управління молоді та спорту Сумської ОДА і чергова можливість висловити власну думку на гарячу тему.

Ми оголошуємо щорічний Конкурс есе ім. В. Чорновола - це чудова можливість не лише проявити письменницький або навіть журналістський хист, а ще й знайти нових друзів і... відвідати одне з чудес України - Карпати! Адже, переможців, окрім непоганих корисних призів, чекає фантастична мандрівка до підніжжя Говерли і сходження на вершину.

Тож, швидше до підкорення літературних вершин! Розкажи, що ти думаєш.

Теми творів:

1. Як свідомі люди змінюють долю держави.

2. Телевізор без новин з війни в "хаті скраю".

3. Що бачив прапор над Сумською ОДА за шість років війни?

Готові роздуми надсилай нам на пошту mnrsumy@gmail.com.

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