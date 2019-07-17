Сумчане выиграли зимний кубок по пляжной борьбе 6 марта в «Центре пляжного волейбола» СумГУ впервые в Украине проведели Зимний кубок Украины среди школьников по пляжной борьбе.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Сумской, Одесской, Киевской, Харьковской и Донецкой областей. Юноши и девушки 2003-2005 годов рождения боролись призовые награды в упорной борьбе, где показали свой спортивный характер и волю к победе.

Первыми «золотыми» чемпионами стала Сумская область, серебряные награды получила Одесская область, бронзу завоевала Киевская область.

Победители и призеры были награждены дипломами и ценными подарками.