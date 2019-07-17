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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:19145

Сумчане выиграли зимний кубок по пляжной борьбе

6 марта в «Центре пляжного волейбола» СумГУ впервые в Украине проведели Зимний кубок Украины среди школьников по пляжной борьбе.

В соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Сумской, Одесской, Киевской, Харьковской и Донецкой областей. Юноши и девушки 2003-2005 годов рождения боролись призовые награды в упорной борьбе, где показали свой спортивный характер и волю к победе.

Первыми «золотыми» чемпионами стала Сумская область, серебряные награды получила Одесская область, бронзу завоевала Киевская область.

Победители и призеры были награждены дипломами и ценными подарками.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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