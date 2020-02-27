Экс-форварда ахтырского «Нефтяника» Руслана Левигу посадили на 4 года за ДТП, в котором погиб тренер Сергей Закарлюка Бывшего нападающего ахтырского футбольного клуба «Нефтяник-Укрнафта» Руслана Левигу осудили на 4 года тюремного заключения за ДТП, в котором погиб Сергей Закарлюка.

Руслана Левигу взяли под стражу в зале суда, сообщает Sport.pl.ua.

«Исследовав доказательства, Великобагачанский районный суд решил, что Левига виноват в ДТП. Ему назначили лишение свободы сроком на 4 года. Левигу взяли под стражу прямо в зале суда. Также бывший футболист должен возместить родителям погибшего по 200 тысяч гривен. Приговор может быть обжалован в течение 30 дней», – говорится в сообщении.

ДТП случилось в октябре 2014 года на 278-м километре трассы Киев — Харьков. На территории Великобагачанского района автомобиль Mercedes-Benz, который двигался в направлении Киева, въехал в грузовик “МАЗ-35335”, который сломался и стояла на проезжей части с включенными аварийными огнями. В легковушке ехали двое футболистов — Руслан Левига и Сергей Закарлюка. Оба в свое время выступали за полтавскую “Ворсклу”. Левига был за рулем, Закарлюка — на месте пассажира. В результате ДТП Сергей Закарлюка погиб, а Руслан Левига попал в реанимацию. Экспертиза утвердила, что водитель автомобиля имел возможность избежать столкновения.

Руслан Левига виновным себя не признал. Он отметил, что добровольно возместил жене погибшего 400 тысяч грн. Также хотел осуществить возмещение вреда родителям погибшего, однако они не нашли понимания. Просил его оправдать, а в случае признания его виновным, амнистировать и освободить от наказания, поскольку имеет несовершеннолетнего ребенка.

На момент аварии Закарлюка работал в тренерском штабе «Нефтяника-Укрнафты», за который выступал Руслан Левига.