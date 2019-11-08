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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:59215

Служба зайнятості Сумщини була, є і неодмінно залишиться лідером з надання послуг у сфері зайнятості

Напередодні 8 березня директор Сумського обласного центру Володимир Підлісний привітав роботодавців-жінок з весняним святом.

«Усе прекрасне, що є у житті кожного з нас, – весна, кохання, радість, щастя пов’язане з прекрасною, ніжною, надзвичайною жінкою.

Бажаю Вам успіхів у всіх Ваших світлих починаннях, щоденних справах! Сміливих планів та сподівань, весняного вам настрою і щастя у всьому!», - йдеться у вітальній листівці.

Обласна служба зайнятості накопичила багатий досвід співпраці з рободавцями-жінками, які працюють у всіх галузях економіки. Вони є активними учасниками процесів, які відбуваються на ринку праці Сумщини. Історія їх успіху тісно переплетена з послугами, які надає служба зайнятості.

А ще у ці дні районні, міськрайонні філії обласного центру зайнятості, Сумський міський та Конотопський міськрайонний центри зайнятості організовують традиційні зустрічі з жінками, які змушені звернутися до Служби за допомогою у пошуку роботи. Як позиціонує себе жінка на ринку праці, які перешкоди виникають під час її працевлаштування, як підвищити власну мотивацію до праці та життєву позицію, що впливає на самооцінку жінки, як не боятись кардинально змінювати діяльність? Відповіді на ці та інші питання учасниці заходу шукають разом із фахівцями служби зайнятості, роботодавцями, представниками влади.

Думками, історіями, баченням жіночої успішності діляться очільниці громадських організацій, колишні безробітні, а зараз власниці бізнесових структур. Тематичний спектр таких зустрічей досить широкий, але неодмінно пов’язаний з побудовою кар’єри, різними професіями, бізнес-ідеями, механізмом пошуку роботи. Подібні діалоги проходять у форматі жвавого спілкування. Результат один - позитивні емоції, можливість переосмислення своєї життєвої позиції, поштовх до активізації власних зусиль для вирішення власного майбутнього.

Прикметно, що всі учасники заходів сходяться на тому, що служба зайнятості Сумщини була, є і неодмінно залишиться лідером з надання послуг у сфері зайнятості. І все це завдяки досвідченим спеціалістам, яким притаманне бажання розвиватися й працювати відповідно до вимог сучасного ринку. До речі, серед фахівців обласної служби зайнятості, які надають якісний спектр послуг шукачам роботи та роботодавцям, майже 85 відсотків – жінки.

 
Общество Служба занятости

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