Подробности ДТП в Сумах на Прокофьева (видео)

По предварительным данным, 63-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2101, почувствовал резкое ухудшение самочувствия, после чего выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на припаркованное транспортное средство Ford Transit.
Вследствие ДТП водитель ВАЗ-2101 получил телесные повреждения - открытый перелом спинки носа, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и обеспечили безопасность во время оформления материалов ДТП.
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