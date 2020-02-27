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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:37338

Подробности ДТП в Сумах на Прокофьева (видео)

Сообщение о ДТП патрульные получили 6 марта, около 12:20.

По предварительным данным, 63-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2101, почувствовал резкое ухудшение самочувствия, после чего выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на припаркованное транспортное средство Ford Transit.

Вследствие ДТП водитель ВАЗ-2101 получил телесные повреждения - открытый перелом спинки носа, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и обеспечили безопасность во время оформления материалов ДТП.

Право Дтп

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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