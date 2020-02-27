Подробности ДТП в Сумах на Прокофьева (видео) Сообщение о ДТП патрульные получили 6 марта, около 12:20.

По предварительным данным, 63-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2101, почувствовал резкое ухудшение самочувствия, после чего выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на припаркованное транспортное средство Ford Transit.

Вследствие ДТП водитель ВАЗ-2101 получил телесные повреждения - открытый перелом спинки носа, черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и обеспечили безопасность во время оформления материалов ДТП.