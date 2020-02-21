Сумской легкоатлет снова претендует на звание лучшего в Украине

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.
Голосование среди болельщиков продлится до 18:00 вторника, 10 марта.
Среди претендентов наш Игорь Мусиенко, который стал чемпионом Украины по толканию ядра в помещении (20,00 м).
Напомним: в январе Игорь Мусиенко также был номинантом.
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