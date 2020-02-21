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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 19:45211

Сумской легкоатлет снова претендует на звание лучшего в Украине

Федерация легкой атлетики Украины приглашает принять участие в голосовании по определению лучших легкоатлета и легкоатлетки Украины феврале 2020-го года.

Голосование проводится среди трех групп: экспертная группа (Совет ФЛАУ), представители СМИ и болельщики. Голоса каждой из групп при подведении итогов будут учитываться трети всех голосов.

Голосование среди болельщиков продлится до 18:00 вторника, 10 марта.

Среди претендентов наш Игорь Мусиенко, который стал чемпионом Украины по толканию ядра в помещении (20,00 м).

Напомним: в январе Игорь Мусиенко также был номинантом.

Спорт Игорь Мусиенко Легкая атлетика

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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