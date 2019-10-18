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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:261745

Седьмой кандидат: на кресло главы ОГА претендует переселенец из Енакиево

42-летний сумчанин Анатолий Александрович Ченцов родом из Енакиево подал в Национальное агентство по предотвращению коррупции декларацию претендента на должность главы Сумской ОГА.

За прошлый год ни он, ни его жена (также имеются две дочери) не заработали ни копейки. Из недвижимости у г-на Ченцова квартира 62,1 кв. м в Корсуни (Енакиево) и дом 86,3 кв. м в Софиевке (Енакиево). Транспортных средств претендент не задекларировал, как и иного жилья, которым он пользуется.

Имеет 25% корпоративных прав в ООО «Вкуснятина» (с 2006 года). Никаких сбережений, никаких банковских вкладов.

Является членом ОО «ЦЕГРИН СЛОБОЖАНЩИНА» в Сумах и ПП «ГПР Валентина Наливайченко «Справедливость».

В 2019 году Анатолий Ченцов подавал декларацию на должность руководителя экспертной группы по вопросам мониторинга и контроля деятельности местных госадминистраций Директората территориального и местного развития Секретариата Кабинета Министров Украины. Но, очевидно, не прошел. Тогда он указал 751 904 грн страховых выплат, на которые вероятно и живет.

Напомним, Сумская ОГА обезглавлена уже девять месяцев. За это время шестеро подали декларации в качестве кандидатов на пост главы Сумской облгосадминистрации. Среди них Сергей Леонов, Инна Пащенко, Роман Грищенко, Роман Семенуха, Дмитрий Живицкий и Виталий Ткаченко.

Буквально 5 марта президент Украины Владимир Зеленский пообещал приехать в Сумы с новым губернатором на следующей неделе.

Политика Анатолий Ченцов Глава ОГА

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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