Седьмой кандидат: на кресло главы ОГА претендует переселенец из Енакиево

За прошлый год ни он, ни его жена (также имеются две дочери) не заработали ни копейки. Из недвижимости у г-на Ченцова квартира 62,1 кв. м в Корсуни (Енакиево) и дом 86,3 кв. м в Софиевке (Енакиево). Транспортных средств претендент не задекларировал, как и иного жилья, которым он пользуется.
Имеет 25% корпоративных прав в ООО «Вкуснятина» (с 2006 года). Никаких сбережений, никаких банковских вкладов.
Является членом ОО «ЦЕГРИН СЛОБОЖАНЩИНА» в Сумах и ПП «ГПР Валентина Наливайченко «Справедливость».
В 2019 году Анатолий Ченцов подавал декларацию на должность руководителя экспертной группы по вопросам мониторинга и контроля деятельности местных госадминистраций Директората территориального и местного развития Секретариата Кабинета Министров Украины. Но, очевидно, не прошел. Тогда он указал 751 904 грн страховых выплат, на которые вероятно и живет.
Напомним, Сумская ОГА обезглавлена уже девять месяцев. За это время шестеро подали декларации в качестве кандидатов на пост главы Сумской облгосадминистрации. Среди них Сергей Леонов, Инна Пащенко, Роман Грищенко, Роман Семенуха, Дмитрий Живицкий и Виталий Ткаченко.
Буквально 5 марта президент Украины Владимир Зеленский пообещал приехать в Сумы с новым губернатором на следующей неделе.
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