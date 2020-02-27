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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:43861

Белополье всколыхнули слухи о коронавирусе

6 марта Белополье всколыхнул слух, что в районную больницу госпитализировали женщину с коронавирусом.

Как сообщил по телефону главврач Белопольской ЦРБ Юрий Мартыненко, в пятницу, 6 марта, в больницу действительно поступила молодая женщина - жительница района, с температурой. Поскольку только недавно она вернулась из-за границы (из Испании), было решено провести дополнительные тесты на выявление коронавируса, чтобы перестраховаться. Тесты оказались отрицательными. Диагноз коронавируса опровергнут. Сейчас женщина проходит стационарное лечение в районной больнице от обычной вирусной инфекции, пишет Білопілля.сіті.

Общество Белополье Коронавирус

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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