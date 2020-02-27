Белополье всколыхнули слухи о коронавирусе

Как сообщил по телефону главврач Белопольской ЦРБ Юрий Мартыненко, в пятницу, 6 марта, в больницу действительно поступила молодая женщина - жительница района, с температурой. Поскольку только недавно она вернулась из-за границы (из Испании), было решено провести дополнительные тесты на выявление коронавируса, чтобы перестраховаться. Тесты оказались отрицательными. Диагноз коронавируса опровергнут. Сейчас женщина проходит стационарное лечение в районной больнице от обычной вирусной инфекции, пишет Білопілля.сіті.
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