Сумские футзалисты вылетели из кубка Украины Сегодня, 7 марта, в Сумах прошла ответная игра ¼ финала кубка Украины по футзалу.

На паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко встречались «FoodCentre-СумДУ» и столичный «ХИТ». Первый матч в Киеве завершился победой хозяев 5:2, так что у сумчан были шансы. Но…

Столичные гости забили уже на первой минуте поединка в Сумах. На 5-й Юлиан Горбатый сравнял, но дальше забивали только гости. Еще 7 раз…

В итоге 1:8 – сумчане вылетели из кубка.

Напомним: в прошлом году наши дошли до финала четырех, но проиграли в полуфинале.