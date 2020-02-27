Сумские футзалисты вылетели из кубка Украины

На паркете спорткомплекса СумГПУ им. А.С.Макаренко встречались «FoodCentre-СумДУ» и столичный «ХИТ». Первый матч в Киеве завершился победой хозяев 5:2, так что у сумчан были шансы. Но…
Столичные гости забили уже на первой минуте поединка в Сумах. На 5-й Юлиан Горбатый сравнял, но дальше забивали только гости. Еще 7 раз…
В итоге 1:8 – сумчане вылетели из кубка.
Напомним: в прошлом году наши дошли до финала четырех, но проиграли в полуфинале.
5 марта в манеже СумГУ был сыгран последний матч 1/4 Кубка г.Сумы по футзалу....
В субботу, 7 марта, в Сумах пройдет ответный матч 1/4 финала кубка Украины по футзалу....
В субботу, 7 марта, в Сумах пройдет ответный матч 1/4 финала кубка Украины по футзалу....
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