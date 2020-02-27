Сумские гандболистки поделили очки с донетчанками 6-7 марта в Сумах прошли игры 7-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги.

В манеже СумГУ команда ГК «СумДУ» принимала команду «ДЮИ» (Донецкий юридический институт), которая сейчас базируется в Кривом Роге.

Первая игра была равной, но все же завершилась в пользу гостей 35:40 (17:18). За наших отличились: Мария Коваленко и Екатерина Ерохова – по 9 мячей, Мария Панарина – 6…

Во второй игре сумчанки сразу начали наращивать свое преимущество, не позволив гостям в концовке догнать себя 33:30 (18:12). Лучшими были: Екатерина Ерохова – 7, Марина Поцелуева – 6, Анастасия Дмитриева – 5…

После 7 туров сумчанки на 4-ом месте центрально-восточной группы с 9 очками в 12 матчах.