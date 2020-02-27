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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:45241

Сумские гандболистки поделили очки с донетчанками

6-7 марта в Сумах прошли игры 7-го тура чемпионата Украины по гандболу среди женских команд высшей лиги.

В манеже СумГУ команда ГК «СумДУ» принимала команду «ДЮИ» (Донецкий юридический институт), которая сейчас базируется в Кривом Роге.

Первая игра была равной, но все же завершилась в пользу гостей 35:40 (17:18). За наших отличились: Мария Коваленко и Екатерина Ерохова – по 9 мячей, Мария Панарина – 6…

Во второй игре сумчанки сразу начали наращивать свое преимущество, не позволив гостям в концовке догнать себя 33:30 (18:12). Лучшими были: Екатерина Ерохова – 7, Марина Поцелуева – 6, Анастасия Дмитриева – 5…

После 7 туров сумчанки на 4-ом месте центрально-восточной группы с 9 очками в 12 матчах.

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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