У роменского педофила нашли терабайты порнографии

Правоохранители немедленно начали поиски незнакомца. Оперативники просмотрели все камеры видеонаблюдения, установленные как в районе совершения преступления, так и в местах вероятного появления злоумышленника. И таки нашли его на записях одной из видеокамер. Чтобы установить его личность, работники полиции обратились за помощью к администрации местных школ и общественности.
6 марта в дежурную часть поступил телефонный звонок от одного из жителей райцентра о том, что мужчину, похожего на разыскиваемого растлителя, задержали неравнодушные граждане - тот подозрительно себя вел по отношению к малолетнему ребенку.
Оперативники, срочно прибывшие на место происшествия, установили, что это действительно тот самый разыскиваемый подозреваемый. Его доставили в отдел полиции и допросили. Мужчина - житель соседнего района, ему 55 лет. Женат, имеет детей, занимает должность разнорабочего в одном из государственных учреждений. Ранее в поле зрения полиции не попадал.
Работники полиции провели санкционированный обыск его квартиры, и изъяли литературу, мобильные телефона, жесткие диски, флешки, фотоаппараты и компьютерную технику, которая содержит видео и фото порнографического характера.
Вину в содеянном мужчина признает, однако объясняет свои действия возможными психическими расстройствами.
Правоохранители проверяют злоумышленника причастность к ряду других аналогичных преступлений, совершенных на территории города.
Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины и объявили о подозрении в развращении малолетнего ребенка. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.
За совершенное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.
Сумской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 33-летнего сумчанина, который изнасиловал малолетнюю девочку....
9 октября Конотопская полиция сообщала об открытии уголовного производства в отношении 72-летнего пенсионера, ранее уже судимого за развращение несовершеннолетних....
Мужчина только сегодня освободился из мест лишения свободы за совершение краж, и получил от сотрудников полиции по согласованию с прокуратурой...
О случае сексуального насилия в отношении малолетнего рассказал на своей странице в Фейсбуке замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин 22 февраля....
Белопольский отделом Конотопской местной прокуратуры сегодня, 19 февраля 2019 года, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего...