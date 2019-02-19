У роменского педофила нашли терабайты порнографии Как сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области, в феврале в Роменский отдел полиции обратилось местные супруги с сообщения о том, что к их 8-летней дочери во дворе их многоэтажки цеплялся неизвестный мужчина и демонстрировал ей половой орган.

Правоохранители немедленно начали поиски незнакомца. Оперативники просмотрели все камеры видеонаблюдения, установленные как в районе совершения преступления, так и в местах вероятного появления злоумышленника. И таки нашли его на записях одной из видеокамер. Чтобы установить его личность, работники полиции обратились за помощью к администрации местных школ и общественности.

6 марта в дежурную часть поступил телефонный звонок от одного из жителей райцентра о том, что мужчину, похожего на разыскиваемого растлителя, задержали неравнодушные граждане - тот подозрительно себя вел по отношению к малолетнему ребенку.

Оперативники, срочно прибывшие на место происшествия, установили, что это действительно тот самый разыскиваемый подозреваемый. Его доставили в отдел полиции и допросили. Мужчина - житель соседнего района, ему 55 лет. Женат, имеет детей, занимает должность разнорабочего в одном из государственных учреждений. Ранее в поле зрения полиции не попадал.

Работники полиции провели санкционированный обыск его квартиры, и изъяли литературу, мобильные телефона, жесткие диски, флешки, фотоаппараты и компьютерную технику, которая содержит видео и фото порнографического характера.

Вину в содеянном мужчина признает, однако объясняет свои действия возможными психическими расстройствами.

Правоохранители проверяют злоумышленника причастность к ряду других аналогичных преступлений, совершенных на территории города.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его действия следователи квалифицировали по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса Украины и объявили о подозрении в развращении малолетнего ребенка. Судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.

За совершенное мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.