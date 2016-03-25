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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Зе-куратор Сумщины работает на Медведчука

Сумчанам народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Качура известен как человек, избранный президентом Владимиром Зеленским в качестве «смотрящего» за Сумской областью накануне местных выборов.

Об этом мы писали раньше.

А сегодня изданию «Левый берег» стало известно, что Александр Качура является руководителем обособленного подразделения ВОО «Всеукраинское общественное движение «Украинский выбор» в Соломенском районе Киева.

Об этом сообщается в письме Центрального межрегионального управления Министерства юстиции, полученный в ответ на запрос представителя «Европейской Солидарности».

В этом же письме Минюст подтверждает, что руководителем ВОО «Украинский выбор» является нардеп «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.

«Очевидно, этим объясняется публичная позиция Александра Качуры, обнародованная в СМИ 6 марта, по поддержке для подачи воды на территорию оккупированного Российской Федерацией Крымского полуострова», - считают в «Евросолидарности».

Как известно, Качура был заявителем в Генеральную прокуратуру в отношении народного депутата из фракции «Европейская Солидарность» София Федины и волонтера Маруси Звиробий. ГБР открыло уголовные производства за якобы «угрозы убийством», а президент Владимир Зеленский был признан «потерпевшим» из-за высказываний в соцсетях об опасности пребывания в зоне боевых действий на Донбассе.

Народный депутат Верховной Рады восьмого созыва Татьяна Чорновил в прошлом году обнародовала информацию о том, что Качура был руководителем подразделения «Украинский выбор» еще со времен Революции Достоинства. Сам Качура публично опровергал эту информацию и угрожал обратиться в суд, пишет sumy.today.

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Политика Александр Качура Виктор Медведчук

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