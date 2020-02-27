Сумской биатлонист с «серебром» кубка мира Сегодня, 8 марта, на 7-ом этапе кубка мира в чешском Нове Место по биатлону проходили эстафеты.

В женской украинки показали четвертое место, отстав от бронзовых немок всего на 1,5 секунды. В мужской, что довольно неожиданно, украинцы показали второе время.

Артем Прима сегодня уже в который раз доказал, что искать лучшего стартера Юраю Санитре уже не стоит! Этап в исполнении украинца достоин самых лестных отзывов. Ситуация на огневом рубеже была получше, чем у девушек, но, тем не менее, обойтись без промахов удалось только одному участнику стартового отрезка. Артем же отработал не идеально, но достаточно грамотно, а два запасных патрона частично компенсировал скоростью последнего круга, после которого уступал лидерам всего 14 секунд, передав эстафеты четвертым, пишет biathlon.com.ua.

Сергей Семенов со старта второго этапа нашел выгодного попутчика – немца Филиппа Хорна и первый круг прошел в темпе лидеров! На лежке нашего биатлониста сердце сжалось, поскольку еще свежа в памяти эстафета в Антхольце. Но на этот раз Семенов не разочаровал: спокойно отработал с одним запасным патроном и, воспользовавшись ошибками соперников, на трассу ушел вторым! Впереди маячил лишь швед Йеспер Нелин.

К стойке Сергей также пришел в хорошей компании – с белорусом Сергеем Бочарниковым и норвежцем Йоханнесом Дале. И вся троица синхронно отработала стойку чисто! Зато лидировавший швед отправился на круг штрафа – так же как и недавний компаньон Семенова Хорн, и Эмильен Жаклен! К тому же, француз забыл использовать один запасной патрон, заработал двухминутный штраф и исключил действующих чемпионов мира из числа претендентов на высокие места. Приятно, что и на дистанции украинец почти не проигрывал молодому, но уже звездному Дале. И хот норвежец все-таки передал эстафету первым, Сергей пришел к финишу этапа рядом – на третьей позиции и уступая всего восемь секунд! Хотя борьба оставалась крайне плотной – первая шестерка команд уместилась в интервале 12-ти секунд!

Уже на первом круге третьего этапа Тарьей Бё стал значительно отрываться от конкурентов, обеспечив к первому рубежу более чем 20-секундный перевес. Да и лежку норвежец отработал идеально, не оставив сомнений в лидерстве своей команды. А вот из пятерки его ближайших преследователей никто из пяти выстрелов отработать не сумел. А вот с одним запасным быстрее всех справился уроженец Сумщины Руслан Ткаленко!

Украинец на трассу убежал номинально вторым, но там была большая группа, в составе которой Руслан и пришел на решающий для себя второй рубеж. Памятуя проблемы в стойке, это был ключевой момент гонки и для самого Ткаленко, и для команды. Но главный вывод по итогам рубежа – Руслан может стрелять чисто, а команда в этой гонке – остается в борьбе за медали! Пять идеальных выстрелов позволили нашему спортсмену не выпасть из группы команд, претендующих на подиум.

Первое место ушло уже в этот момент на недосягаемую дистанцию: Тарьей Бё привез брату 42 секунд преимущества, а такой перевес Йоханнесс не теряет. Тем более, что на заключительном этапе у идущих вторыми итальянцев был дебютант Кубка мира 20-летний Дидье Бьона. Руслан за последний круг немного отпустил группу, но от второй позиции отставал всего на 16 секунд.

Дмитрий Пидручный принял эстафету седьмым, но как раз в той ситуации, когда можно было бороться, и бороться за многое. Правда, на первом круге капитану было очень тяжело психологически: пришлось в одиночку догонять группу соперников, которые работали впятером. Но тут Дима проявил настоящий мужской характер и в ситуации «один против всех» даже отыграл пять секунд!

А уже после лежки все стало намного интересней! Первый рубеж Пидручный отработал чисто и быстрее всех! И свою седьмую позицию вмиг обменял на пятую, причем до второго места оставалось уже всего ничего – семь секунд! Тем более, почувствовав добычу, украинец начал и по дистанции отыгрываться. И у кого? У Бенедикта Долля! На стойку наш спортсмен уже пришел вместе с соперниками. И в сердце колоколом билась только одна фраза: «Дима, не рискуй!»

Совсем без риска не получилось – Пидручный начал стрелять раньше конкурентов, но обойтись без промаха не получилось. Но с запасным патроном Дима отработал за 24 секунды! Соперники чисто отработали за 23! На дистанцию в борьбе за серебро месте ушли трое – россиянин Саид Каримулла Халили, швед Мартин Понсилуома и… наш капитан!

Вы помните сумасшедший «танец» в подъем Вали Семеренко, когда она побеждала в гонке Кубка мира в Анси? Сегодня в исполнении Дмитрия Пидручного мы увидели не худшую копию! Перед глазами у нашего лидера была ЦЕЛЬ! Какой Халили? Какой Понсилуома? Глотайте пыль за украинцем! Уже по движениям (да даже по взгляду!) Пидручного было видно – эту медаль он не отдаст!!! Шведу и россиянину оставалось только бороться за бронзу, которую финишным спуртом выгрыз Понсилуома.

Дима же сегодня был лучшим на четвертом этапе по всем показателям – времени и скорости этапа, общему времени стрельбы, и, конечно, скорости на последнем круге! И пусть далеко впереди бежал немотивированный уже Йоханнес Бё, спокойно оформивший золото Норвегии, это нисколько не умаляет маленькое биатлонное чудо, которое сегодня подарили четверо украинцев!

Мужская сборная Украины повторила свой лучший эстафетный результат в истории выступлений на Кубке мира! Более чем 19 лет назад, 3 декабря 2000 года Вячеслав Деркач, Андрей Дериземля, Александр Беланенко и Руслан Лысенко установили ориентир, который не был покорен их последователями. Не был покорен до сегодняшнего дня!

Спасибо, Артем, Сергей, Руслан и Дмитрий! Спасибо, Юрай! Поздравляем и БРАВО!!!

Эстафетный Малый хрустальный глобус завоевала команда Норвегии, повторив успех девушек. Наша же команда за счет рывка в последней эстафете сезона поднялась на пятое место в этом зачете! В Кубке наций также уверенно лидируют норвежцы, и здесь у нашей команды седьмое место.

Эстафета. Мужчины

1. Норвегия (0+5) 1:10:25,3

2. Украина (0+5) +38,2

3. Швеция (1+8) +43,3

4. Россия (0+7) +46,9

5. Германия (1+10) +57,2

6. Италия (0+5) +1:46,9