В Сумах мужчина защитил женщину от изнасилования, но сам попал в суд (видео) В Сумах пьяный мужчина пытался изнасиловать женщину, однако, ей на помощь бросился другой прохожий. Он ударил нападающего кулаком в голову, тот упал и получил черепно-мозговую травму от удара о дорогу. Впоследствии насильник скончался в больнице.

Местная прокуратура обвинила мужчину в убийстве по неосторожности и даже в грабеже. Роменский горрайонный суд Сумской области решил, что он должен был и мог предвидеть, что единственный удар в голову приведет к смерти насильника, а потому признал мужчину виновным в убийстве по неосторожности, и приговорил к 4,5 годам. К тому же, обязал выплатить 10 тыс. грн материальной и еще 1 млн грн морального вреда в пользу семьи нападающего, говорится в сюжете 24-го канала.

Позже Апелляционный суд освободил сумчанина от наказания в связи с истечением срока давности, однако материальный и моральный ущерб все же обязал возместить. Но осужденный подал кассацию в Верховный суд. Он считает, что судьи первой и апелляционной инстанции не учли всех обстоятельств дела. Мужчина утверждал, что действовал в состоянии необходимой обороны.

Дело рассматривали трое судей Кассационного уголовного суда в составе Верховного суда, но их мнения разошлись. Двое из них - Станислав Голубицкий и Сергей Стороженко - решили, что мужчина все же виновен. Потому что насильник был пьян и ниже мужчины, а значит слабее.

По их мнению, все формальные правила рассмотрения дела были соблюдены, так как суды предыдущих инстанций пересмотрели все доказательства и свидетельства.

Из-за решения судей Голобицкого и Стороженко, мужчина, который пытался помочь незнакомой женщине, получит судимость и будет вынужден компенсировать ущерб более миллиона гривен.

Третий судья в коллегии Аркадий Бущенко не согласился с решением коллег и изложил особое мнение. Он обратил внимание на те показания, которые проигнорировали Голубицкий, Стороженко и судьи низших инстанций. Когда осужденный увидел, как мужчина неожиданно схватил девушку сзади за шею, и потребовал от нее интима, то сначала сделал только замечание. Лишь после того, как пьяный ударил его в грудь, ответил ударом в лицо.

Причем удар не был сильным и сам по себе не мог привести к смерти человека. По мнению Бущенко «удар, который не способен даже вызвать повреждения, отвечал ситуации и был необходимой обороной. Поэтому мучжина должен быть оправдан.

Уголовный кодекс защищает людей от наказания за необходимую оборону, а именно за действия, совершенные с целью защиты себя, других лиц и даже интересов государства от опасного посягательства. При этом разрешается причинять физический вред нападающему в степени, достаточной для прекращения преступных действий здесь и сейчас. Защищая себя и другого, интересы общества или государства человек не должен бояться, что государство его за это накажет. Конечно, кроме тех случаев очевидного умышленного превышения пределов необходимой обороны.