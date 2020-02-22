Сумской скороход – второй в Турции 7 марта в Стамбуле прошла матчевая встреча по легкой атлетике между сборными Турции, Украины, Беларуси и Сербии среди спортсменов до 18 лет.

Среди участников был и сумской скороход Николай Рущак, который на дистанции 3000 м показал второе место – 12:44,20 (подготовили спортсмена тренеры Алексей и Людмила Шелест). А сборная Украины в целом стала второй в общем зачете после Турции. Наши атлеты завоевали 8 золотых медалей, 6 серебряных и 6 бронзовых. При этом было показано 3 лучших результата сезона и 4 личных рекорда, сообщила руководитель команды Кристина Ромащук.