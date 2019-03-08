Сумчанки получили награды от Зеленского

За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд:
- Жулевой Нонне Вячеславовне - артистке драмы коммунального учреждения культуры Сумского областного совета «Сумской областной академический театр драмы и музыкальной комедии имени М.С.Щепкина» присвоено почетное звание - «Заслуженный артист Украины»;
- Бабак Лидии Николаевне - донору общества «Сумской областной центр службы крови» присвоено почетное звание – «Заслуженный донор Украины»;
- Самойленко Ольге Григорьевне - заместителю главного врача коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница» присвоено почетное звание – «Заслуженный врач Украины».
Цветы не самый практичный подарок на 8 Марта. Постоят пару дней, а дальше в мусорку. Другое дело свиная голова. Это...
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