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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:21303

Сумчанки получили награды от Зеленского

6 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 71/2020 «О награждении государственными наградами Украины».

За значительный личный вклад в социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, образцовое выполнение служебного долга и многолетний добросовестный труд:

- Жулевой Нонне Вячеславовне - артистке драмы коммунального учреждения культуры Сумского областного совета «Сумской областной академический театр драмы и музыкальной комедии имени М.С.Щепкина» присвоено почетное звание - «Заслуженный артист Украины»;

- Бабак Лидии Николаевне - донору общества «Сумской областной центр службы крови» присвоено почетное звание – «Заслуженный донор Украины»;

- Самойленко Ольге Григорьевне - заместителю главного врача коммунального некоммерческого предприятия Сумского областного совета «Сумская областная клиническая больница» присвоено почетное звание – «Заслуженный врач Украины».

Общество 8 марта Донор Заслуженный артист Украины Заслуженный врач Украины

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CINETECH+, 2D 22:00
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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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