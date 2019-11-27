Сумской лучник стал лучшим в Испании

В турнире приняли участие испанцы, ирландцы, британцы и украинцы.
Лучшим среди мужчин стал сумчанин Алексей Гунбин, Артем Овчинников занял 9-е место. Среди женщин лучшей стала львовянка Вероника Марченко, студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова и выпускница педуниверситета Лидия Сиченикова-Косташ стали 9-ми. Наша Полина Родионова была 17-й.
19-22 февраля в Черкассах проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука среди кадетов (2003-2005 г.р., 2006 г.р. и младше)....
Сегодня, 31 января в Харькове завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении....
10-12 января в Харькове проходил Кубок Олимпийского чемпиона Виктора Рубана по стрельбе из лука....
Указом Президента Украины от 1 октября 2019 № 728/2019 «О награждении государственными наградами Украины» за достижение высоких спортивных результатов на...
Во Львове прошли соревнования на кубок Украины по стрельбе из лука в помещении....