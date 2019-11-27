Сумской лучник стал лучшим в Испании 8 марта завершился 1-й этап Гран-при Испании по стрельбе из лука в Вальядолиде.

В турнире приняли участие испанцы, ирландцы, британцы и украинцы. Лучшим среди мужчин стал сумчанин Алексей Гунбин, Артем Овчинников занял 9-е место. Среди женщин лучшей стала львовянка Вероника Марченко, студентка СумГПУ им. А.С.Макаренко Анастасия Павлова и выпускница педуниверситета Лидия Сиченикова-Косташ стали 9-ми. Наша Полина Родионова была 17-й.