В Сумах сбили 16-летнюю девушку на пешеходном переходе Сегодня, 8 марта, около 17.15 в Сумах на ул. Героев Крут произошло ДТП.

На пешеходном переходе в районе ТЦ «Эпицентр» водитель автомобиля «Форд Мондео» 1999 г.р. совершил наезд на девушку 2004 г.р. По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, водитель был трезв. Девушка получила ушиб лобной области головы. Ее друзья отвезли в больницу, пишет sumy.today.