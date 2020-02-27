В Сумах сбили 16-летнюю девушку на пешеходном переходе

На пешеходном переходе в районе ТЦ «Эпицентр» водитель автомобиля «Форд Мондео» 1999 г.р. совершил наезд на девушку 2004 г.р. По данным отдела коммуникаций ГУНП в Сумской области, водитель был трезв. Девушка получила ушиб лобной области головы. Ее друзья отвезли в больницу, пишет sumy.today.
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