Иван Редкач решил перейти в другую весовую категорию Шосткинский боксер-профессионал Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) решил перейти в другую весовую категорию.

Об этом боксер сообщил на своей странице в Instagram.

Редкач намерен спуститься в первый полусредний (до 63,5 кг) или легкий вес (до 61,2 кг) для следующего поединка.

«В следующем бою я вернусь в 140/135 фунтов», - написал Редкач.

Напомним: Иван Редкач был дисквалифицирован на год за укус соперника во время боя, который он проиграл американцe Данни Гарсии (36-2, 22 КО).

Но Атлетическая комиссия штата Нью-Йорк уменьшила его дисквалификацию. Изначально Редкач был лишен гонорара за поединок, и дополнительно был оштрафован на 10 тысяч долларов.

Теперь срок дисквалификации Редкача составит полгода, а гонорар ему оставят целиком. Но штраф он должен выплатить.

Напомним: в восьмом раунде Редкач неожиданно укусил за шею своего соперника. Рефери в ринге этого не заметил, а Гарсия рассказал об инциденте уже после победы.

Бой за статус обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе длился все 12 раундов. Оценки судей - 118: 110, 117: 111, 117: 111 в пользу Гарсии.