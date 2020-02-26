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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46647

На Сумщине полиция объявила подозрение в убийстве жителю Белопольщины

Происшествие произошло 8 марта в селе Луциковка Белопольского района. Придя домой к брату, 37-летний местный мужчина нашел того на полу в одной из комнат - мертвым и окровавленным.

Он сразу сообщил об этом в полицию. Следовательно, на место происшествия выехали руководители ГУНП в области и Белопольского отделения полиции, следственно-оперативная группа, криминалисты, кинолог со служебной собакой.

В результате первоочередных оперативно-розыскных мероприятий и опроса всех возможных участников события, свидетелей и очевидцев из числа жителей села, полицейские восстановить обстоятельства событий, предшествовавших убийству.

Выяснилось, что накануне вечером 37-летний пострадавший был в гостях у своего знакомого, и там же гостил 30-летний житель другого села. Когда закончилось спиртное, хозяин дал своему односельчанину деньги и послал за очередной бутылкой. Однако прошло время, а того все не было. Тогда другой гость пошел на поиски первого, и, очевидно, нашел того дома. Как предполагают сотрудники полиции, между мужчинами возникла ссора, переросшая в драку, и в результате хозяин погиб от полученных ударов тяжелым предметом по голове и лицу. С места убийства правоохранители изъяли окровавленный топор и другие вещественные доказательства, указывающие на причастность к смерти потерпевшего именно этого жителя соседнего села.

Работники полиции посетили возможного подозреваемого дома, и в ходе неотложного обыска нашли дополнительные этому доказательства.

Следователи Белопольского отделения полиции по факту убийства открыли уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), и начали розыск подозреваемого. В результате за неполные сутки правоохранители нашли мужчину в областном центре, куда он бежал после содеянного.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 УПК, ему уже объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства. Полицейские решают вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство

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