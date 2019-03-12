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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Руководство Сумской ОГА и облсовета проигнорировали день рождения Шевченко

9 марта общественность Сум собралась на митинг около памятника Тарасу Шевченко, чтобы в день 206-й годовщины со дня рождения Великого сына украинского народа почтить его память.

В торжествах приняли участие руководство города – мэр Сум Александр Лысенко и его зам Вера Мотречко. А вот ни руководства облгосадминистрации, ни облсовета замечено не было. За всех отдувался депутат облсовета Виктор Дубинко. Также были несколько представителей управлений ОГА, военные, духовенство, простые сумчане.

Все, кто пришел на митинг, говорили о том, что Тарас Шевченко стал пророком своей земли, который отдал свою жизнь ради людей Украины. Не было у него богатства материального, но было богатство, данное Богом, - духовное. Он соединил в себе лучшие черты украинцев, жил своей страной и умер ради ее свободы.

Мэр Сум подчеркнул значимость фигуры Шевченко в формировании нашей страны. Он отметил, что Тарас Шевченко был настоящим патриотом, образцом национального сознания и спутником свободного государства.

«Мы не должны забывать о наших пророках и нашей истории, нужно думать об Украине не только на праздники, а каждый день, каждую минуту. Так и Тарас Шевченко должен жить в сердце и душе каждого украинца. Он был поэтом национального пробуждения, своими словами он дал вечную установку народу, - никогда не опускать руки и бороться за свою правду и государство. В своих произведениях Великий Кобзарь напоминает нам, для чего мы существуем и для чего живем. Поэтому необходимо помнить этого человека, вспоминая его с уважением и благодарностью», - отметил А.Лысенко.

«Сегодня нам надо молить Господа за лучшее будущее Украины. Мы должны помнить слова Шевченко, что только в своем доме своя сила, своя правда и своя воля. Мы максимально должны быть правдивыми, делать все для того, чтобы на нашей земле был мир и покой», - отметил в своем слове депутат областного совета Виктор Дубинко.

«Слова Шевченко живут и звучат сквозь годы в сердцах каждого украинца. Его творчество живет в веках и отзывается в душах новых поколений снова и снова. Если мы хотим иметь собственное независимое украинское государство, то должны ее строить на принципах собственной семьи, ведь только с уважением друг к другу мы достигнем своей цели. Уважаемые братья и сестры, помяните сына Украины, пусть Господь упокоит его душу», - отметил священник Свято-Воскресенского собора отец Павел Сушинский.

Присутствующие исполнили Государственный гимн Украины и возложили цветы к подножию памятника Кобзарю.

Общество Тарас Шевченко
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