На Сумщине сохранится аномально теплая погода

10 марта - без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер переменных направлений 3-8 м/с. Температура ночью +4 .. + 9 °С, днем +12 .. + 17 °С.
11-12 марта - временами небольшой дождь, ночью и утром возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью +3 .. + 8 °С, днем +9 .. + 14 °С.
Начало марта будет преимущественно сухим, ветреным и по-весеннему теплым....
В последние дни зимы в Сумской области сохранится теплая, без осадков погода....
В связи с активным циклоном Yulia, 24 февраля по Сумской области и г.Сумы ожидаются сложные погодные условия....
В воскресенье, 23 февраля, и понедельник, 24 февраля, на Сумщине ожидается изменение погодных условий....
До конца недели в Сумской области сохранится теплая, без осадков погода, сообщает Сумской областной гидрометцентр....