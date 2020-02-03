Фотофакт: чем встречает Сумщина приезжих в Ромнах

«СУМЩИНА ПРИВЕТСТВУЕТ! (
Остановка "Ромны"!
Какой вирус здесь живет и процветает!!!?», - прокомментировал он.
25 февраля в 00:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в одной из квартир в жилом доме на...
Сегодня, 14 февраля, в 13:04 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в г. Ромны на р. Сула...
Происшествие случилось в 4:30 на одной из центральных улиц Ромен....
На выходных в спортивном комплексе имени Владимира Окипного состоялся IV традиционный Всеукраинский турнир по футзалу, посвященный памяти первого директора Роменской...
Злоумышленник действовал так тихо и быстро, что владельцы жилья обнаружили кражу только, когда проснулись....