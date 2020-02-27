В Сумах в аварии пострадали трое, среди которых 3-летний ребенок

По предварительным данным, 24-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-210994, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении и, как следствие, допустил столкновение с автомобилем Subaru Legacy Outback, который двигался по главной дороге. Далее неуправляемый Subaru допустил наезд на электроопору.
Вследствие ДТП водитель ВАЗ, а также два его пассажира получили травмы. Медики зафиксировали у водителя черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы, у 23-летней пассажирки - черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ушибы и закрытый перелом правой ключицы, у 3-летнего ребенка - ушиб мягких тканей лобно-теменной области.
На место патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции для установления всех обстоятельств происшествия.
Сегодня, 8 марта, около 17.15 в Сумах на ул. Героев Крут произошло ДТП....
Сообщение о ДТП патрульные получили 6 марта, около 12:20....
Бывшего нападающего ахтырского футбольного клуба «Нефтяник-Укрнафта» Руслана Левигу осудили на 4 года тюремного заключения за ДТП, в котором погиб Сергей...
Сегодня, 6 марта, в Сумах на ул. Прокофьева произошло ДТП....
Сегодня, 6 марта, на ул. Харьковская произошло ДТП....